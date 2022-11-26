День Святого Іоанна Золотоуста: що не можна робити у свято
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Іоанн Златоуст шанується як один із трьох Вселенських святителів та вчителів
У суботу, 26 листопада, у православному світі відзначають День Іоанна Золотоуста. Як і одного з найвідоміших християнських святих Георгія Побідоносця, Іонна Золотоуста шанують кілька разів на рік. Церква вважає останнього грамотним і терплячим наставником, який відкрив світові суть християнського вчення.
"Телеграф" розповість про особливості свята 26 листопада, а також — що можна і не можна робити цього дня.
Коли відзначають День Іоанна Золотоуста?
Християни святкують День Іоанна Золотоуста 26 листопада. Однак його пам’яті присвячено ще кілька дат: 27 вересня — день вистави Іоанна Золотоуста та 9 лютого – перенесення мощів святого.
Які є традиції свята?
День Іоанна Золотоуста – одне з основних християнських свят. Віряни 26 листопада з самого ранку йдуть до храму, щоб помолитися за здоров’я своїх близьких та рідних, попросити архієпископа Константинопольського про допомогу. У давнину в цей день вшановується пам’ять мучеників. Вони ліпили пельмені та вареники з різноманітними пісними начинками.
Які заборони існують цього дня?
Християни вірять, що 26 листопада не можна:
- Сваритись;
- Злитися та засуджувати інших;
- Заздрити;
- Думати про погане, виношувати в голові нечисті наміри, злі помисли;
- Лихословити.
Батьки вважали, що день пам’яті Іоанна Золотоуста є найкращим часом для здійснення паломництва. Крім того, у це свято вірянам слід проаналізувати те, як проходить їхнє життя, чи відповідає християнським заповідям.
Раніше "Телеграф" писав, які ще важливі церковні свята варто очікувати в останній місяць осені.