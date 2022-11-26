Укр

Три мужских имени, обладатели которых становятся алкоголиками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Названы не самые удачные имена для мальчиков Новость обновлена 26 ноября 2022, 09:57
Названы не самые удачные имена для мальчиков. Фото pixabay.com

Их можно назвать потенциальными алкоголиками

Именологи заявляют, что имя человека определяет его характер и судьбу, а поэтому выбирать его нужно осторожно. К примеру, существуют имена для мальчиков, которые предвещают им тяжелую судьбу, и есть те, которые характеризуют их как людей, склонных к некоторым зависимостям.

В этом материале рассказываем об обладателях трех мужских имен, которые чаще склонны к пагубным пристрастиям, а именно к выпивке. Они чаще других не прочь скрасить любое событие отменной порцией алкоголя.

Денис

Имя обязано своим происхождением древнегреческому богу Дионисию, который был покровителем виноделия. Его обладатели неравнодушны к горячительным напиткам. Однако если Денис пристрастится к алкоголю, то остановиться ему будет сложно. Такой мужчина нередко впадает в крайности: он либо полностью прекращает пить, либо попадает в полную алкогольную зависимость.

Вадим

Вадим — потенциальный алкоголик, а все из-за своего буйного характера. Будучи подростком он может не просто попасть в так называемую плохую компанию, но и стать ее основателем. Первая бутылка пива за гаражами нередко приводит Вадима к пьянству. Под градусом обладатель этого имени может проявлять нездоровый интерес и к другим пагубным веществам.

Виталий

По настоящему весело и интересно Виталию становится лишь в компании с алкоголем. Если его жизнь скучна, остаться наедине с собственными мыслями он сможет только с бутылкой в руке. Если Виталий не расставит приоритеты в своей жизни, от навалившейся обязанностей такой мужчина уйдет сначала в запой, а затем и вовсе окажется в числе заядлых пьяниц.

Отметим, что к выбору имени своей новорожденной дочери тоже необходимо относиться с особой ответственностью, поскольку одни имена для девочек приносят своим обладательницам только счастье, а другие — одиночество, жизнь с нелюбимыми или нищету.

Материал носит развлекательный характер. Вне зависимости от имени человек сам строит свою судьбу

Теги:
#Мужчины #Имена