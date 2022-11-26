Три мужских имени, обладатели которых становятся алкоголиками

Их можно назвать потенциальными алкоголиками

Именологи заявляют, что имя человека определяет его характер и судьбу, а поэтому выбирать его нужно осторожно. К примеру, существуют имена для мальчиков, которые предвещают им тяжелую судьбу, и есть те, которые характеризуют их как людей, склонных к некоторым зависимостям.

В этом материале рассказываем об обладателях трех мужских имен, которые чаще склонны к пагубным пристрастиям, а именно к выпивке. Они чаще других не прочь скрасить любое событие отменной порцией алкоголя.

Денис

Имя обязано своим происхождением древнегреческому богу Дионисию, который был покровителем виноделия. Его обладатели неравнодушны к горячительным напиткам. Однако если Денис пристрастится к алкоголю, то остановиться ему будет сложно. Такой мужчина нередко впадает в крайности: он либо полностью прекращает пить, либо попадает в полную алкогольную зависимость.

Вадим

Вадим — потенциальный алкоголик, а все из-за своего буйного характера. Будучи подростком он может не просто попасть в так называемую плохую компанию, но и стать ее основателем. Первая бутылка пива за гаражами нередко приводит Вадима к пьянству. Под градусом обладатель этого имени может проявлять нездоровый интерес и к другим пагубным веществам.

Виталий

По настоящему весело и интересно Виталию становится лишь в компании с алкоголем. Если его жизнь скучна, остаться наедине с собственными мыслями он сможет только с бутылкой в руке. Если Виталий не расставит приоритеты в своей жизни, от навалившейся обязанностей такой мужчина уйдет сначала в запой, а затем и вовсе окажется в числе заядлых пьяниц.

Отметим, что к выбору имени своей новорожденной дочери тоже необходимо относиться с особой ответственностью, поскольку одни имена для девочек приносят своим обладательницам только счастье, а другие — одиночество, жизнь с нелюбимыми или нищету.

Материал носит развлекательный характер. Вне зависимости от имени человек сам строит свою судьбу