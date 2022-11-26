Три чоловічі імені, власники яких стають алкоголіками

Їх можна назвати потенційними алкоголіками

Іменологи заявляють, що ім’я людини визначає її характер і долю, а тому обирати його потрібно обережно. Наприклад, існують імена для хлопчиків, які віщують їм важку долю, і є ті, які характеризують їх як людей, схильних до деяких залежностей.

У цьому матеріалі розповідаємо про власників трьох чоловічих імен, які частіше схильні до згубних уподобань, а саме до випивки. Вони частіше за інших не проти скрасити будь-яку подію відмінною порцією алкоголю.

Денис

Ім’я завдячує своїм походженням давньогрецькому богу Діонісію, який був покровителем виноробства. Його власники небайдужі до міцних напоїв. Однак якщо Денис приохотиться до алкоголю, то зупинитись йому буде складно. Такий чоловік нерідко впадає в крайнощі: або повністю припиняє пити, або потрапляє в повну алкогольну залежність.

Вадим

Вадим – потенційний алкоголік, а все через свій буйний характер. Будучи підлітком він може не просто потрапити до так званої поганої компанії, а й стати її засновником. Перша пляшка пива за гаражами нерідко приводить Вадима до пияцтва. Під градусом власник цього імені може проявляти нездоровий інтерес і до інших згубних речовин.

Віталій

По-справжньому весело і цікаво Віталію стає лише в компанії з алкоголем. Якщо його життя нудне, залишитися наодинці зі своїми думками він зможе лише з пляшкою в руці. Якщо Віталій не розставить пріоритети у своєму житті, від обов’язків, що навалилися, такий чоловік піде спочатку в запій, а потім і зовсім опиниться серед запеклих п’яниць.

Зазначимо, що до вибору імені своєї новонародженої дочки теж необхідно ставитися з особливою відповідальністю, оскільки одні імена для дівчаток приносять своїм володаркам лише щастя, а інші — самотність, життя з нелюбом або злидні.

Матеріал має розважальний характер. Незалежно від імені людина сама будує свою долю