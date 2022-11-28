Собравшая 35 миллионов помощи Украине Мила Кунис запуталсь в том, украинка она или русская (видео)

Говоря о своих кулинарных предпочтениях, актриса назвала вареники и борщ "русской едой"

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая с начала полномасштабного вторжения россии в Украине пожертвовала родной стране 30 миллионов долларов, запуталась в том, украинка она или русская. Звезда, которая в многочисленных интервью поддерживает Украину и рассказывается, как гордится тем, что ее дети тоже считают себя украинцами, на этот раз заявила, что не знает, как себя называть украинкой или русской.

На фрагмент интервью Милы изданию Harper's Bazaar обратили внимание в Твиттере. В нем Мила, рассказывая о своих привычках в еде и кулинарных традициях, сказала, что уже не знает как себя называть.

Так, речь в интервью шла о ежедневных привычках Милы в еде. Актриса рассказала, что еду им часто готовит ее мама, которая, к слову, является выехавшей из Украины еврейкой. Однако говоря о кулинарных предпочтениях, актриса назвала вареники и борщ "русской едой".

"Русские также любят рыбу. Русские или украинцы. Мы живем в такое время, когда я уже не знаю больше, как себя называть", — отметила Кунис.

В комментариях мнения по поводу такой оговорки актрисы разделились. Автор поста указал, что подобные фразы для уроженки Украины не приемлемы. В то время как другие пользователи отметили, что Мила очень сильно поддерживает и помогает Украине, а в данном случае просто стала жертвой стереотипов о ней.

"Я думаю, что вы не поняли контекста. Человека всю жизнь называли русской, хотя она еврейка из Украины. И в своей презентации она себя корректирует, и говорит, что она не знает уже как себя называть, то есть ей неудобно называться русской", — написала одна из пользовательниц. "Прикусите свой злой язык, Мила поддерживает Украину и этого достаточно в ее случае", — отметила другая.

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Стоит отметить, что Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером активно помогают Украине, так после начала войны пара собрала 35 миллионов долларов на помощь украинским беженцам. Напомним, что Мила Кунис вместе со своим мужем Эштоном Катчером год назад посетили Украину.