Міла Куніс, яка зібрала 35 мільйонів допомоги Україні, заплуталася у тому, українка вона чи росіянка (відео)

Говорячи про свої кулінарні уподобання, актриса назвала вареники та борщ "російською їжею"

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс, яка з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні пожертвувала рідній країні 30 мільйонів доларів, заплуталася в тому, чи українка вона чи росіянка. Зірка, яка у численних інтерв’ю підтримує Україну та розповідається, як пишається тим, що її діти теж вважають себе українцями, цього разу заявила, що не знає, як себе називати українкою чи російською.

На фрагмент інтерв’ю Мили виданню Harper’s Bazaar звернули увагу у Твіттері. У ньому Міла, розповідаючи про свої звички в їжі та кулінарні традиції, сказала, що вже не знає як себе називати.

Так, мова в інтерв’ю йшла про щоденні звички Мили в їжі. Актриса розповіла, що їжу їм часто готує її мама, яка, до речі, є єврейкою, яка виїхала з України. Проте говорячи про кулінарні уподобання, актриса назвала вареники та борщ "російською їжею".

"Росіяни також люблять рибу. Росіяни чи українці. Ми живемо в такий час, коли я вже не знаю більше, як себе називати", — зазначила Куніс.

У коментарях думки щодо такого застереження актриси розділилися. Автор посту зазначив, що подібні фрази для уродженки України неприйнятні. У той час як інші користувачі зазначили, що Міла дуже підтримує і допомагає Україні, а в цьому випадку просто стала жертвою стереотипів про неї.

"Я думаю, що ви не зрозуміли контексту. Людину все життя називали російською, хоча вона єврейка з України. І у своїй презентації вона себе коригує, і каже, що вона не знає вже як себе називати, тобто їй незручно називатися російською", — Написала одна з користувачок. "Прикусіть свою злу мову, Міла підтримує Україну і цього досить у її випадку", — зазначила інша.

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Варто зазначити, що Куніс разом із чоловіком Ештоном Кутчером активно допомагають Україні, тож після початку війни пара зібрала 35 мільйонів доларів на допомогу українським біженцям. Нагадаємо, що Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером рік тому відвідали Україну.