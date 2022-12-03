Народный праздник 3 декабря: что категорически запрещено делать в Проклов день
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В этот день особенно остерегались нечистой силы
Православные христиане по церковному календарю на декабрь-2022 отмечают в эту субботу церковный праздник в честь архиепископа Прокла. Святой был рядом с Иоанном в момент явления последнему апостола Павла.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника, а также об основных запретах 3 декабря.
Проклов день 3 декабря: традиции
Обычно к этому дню окончательно устанавливась зима, поэтому крестьянам уже можно было пересаживаться на сани.
Считается, что на Прокла нечисть вылезала из своих нор и мешала людям. 3 декабря было принято проклинать темные силы, чтобы они не смогли выбраться из-под земли и навредить человеку или животному. В этот день старались не выходить из дома без большой надобности.
Что нельзя делать в Проклов день-2022: главные запреты
- Давать деньги в долг.
- Ходить 3 декабря в баню.
- Отправляться в дальнюю дорогу.
- Справлять свадьбы.
- Употреблять алкоголь.
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