Народный праздник 3 декабря: что категорически запрещено делать в Проклов день

В этот день особенно остерегались нечистой силы

Православные христиане по церковному календарю на декабрь-2022 отмечают в эту субботу церковный праздник в честь архиепископа Прокла. Святой был рядом с Иоанном в момент явления последнему апостола Павла.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника, а также об основных запретах 3 декабря.

Проклов день 3 декабря: традиции

Обычно к этому дню окончательно устанавливась зима, поэтому крестьянам уже можно было пересаживаться на сани.

Считается, что на Прокла нечисть вылезала из своих нор и мешала людям. 3 декабря было принято проклинать темные силы, чтобы они не смогли выбраться из-под земли и навредить человеку или животному. В этот день старались не выходить из дома без большой надобности.

Что нельзя делать в Проклов день-2022: главные запреты

Давать деньги в долг.

Ходить 3 декабря в баню.

Отправляться в дальнюю дорогу.

Справлять свадьбы.

Употреблять алкоголь.

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