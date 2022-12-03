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Народне свято 3 грудня: що категорично заборонено робити в Проклів день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна робити у Проклів день-2022 — головні заборони Новина оновлена 03 грудня 2022, 11:01
Що не можна робити у Проклів день-2022 — головні заборони. Фото pixabay.com

У цей день особливо остерігалися нечистої сили

Православні християни за церковним календарем на грудень-2022 святкують в цю суботу церковне свято на честь архієпископа Прокла. Святий був поряд з Іоанном у момент явлення останнього апостола Павла.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята, а також про основні заборони 3 грудня.

Проклів день 3 грудня: традиції

Зазвичай до цього дня остаточно встановлювалася зима, тож селянам уже можна було пересідати на сани.

Вважається, що на Прокла нечисть вилазила зі своїх нір і заважала людям. 3 грудня було заведено проклинати темні сили, щоб вони не змогли вибратися з-під землі та нашкодити людині чи тварині. Цього дня намагалися не виходити з дому без великої потреби.

Що не можна робити у Проклів день-2022: головні заборони

  • Давати гроші у борг.
  • Ходити 3 грудня у лазню.
  • Вирушати в далеку дорогу.
  • Справляти весілля.
  • Вживати алкоголь.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають в перший місяць зими 2022 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Проклов день