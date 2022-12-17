Декабрь бросает вызов метеозависимым: Землю на неделю накроет магнитная буря

Чувствительным к погоде людям придется пережить непростой период

Солнечная активность в декабре не будет достигать сверхъестественных показателей, однако ее будет достаточно, чтобы вызвать на Земле одну затяжную магнитную бурю.

Как информирует Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, сильных возмущений в геомагнитном поле нашей планеты в декабре не будет.

Однако это не отменяет того, что уже на следующей неделе стоит ждать начала длительной магнитной бури низкой интенсивности, которая с небольшим перерывом будет тянуться почти до самого конца месяца.

В прогнозе Гисметео говорится, что в четверг, 22 декабря, в земной магнитосфере случатся возмущения силой в 5 баллов по 9-балльной шкале, что можно расценить, как слабую магнитную бурю

23 и 24 декабря они слегка успокоятся до 4 баллов, чтобы уже 25 декабря вновь обрести прежнюю силу.

Эта буря будет длиться целых четыре дня и пойдет на спад лишь 29 декабря.

Как известно, магнитные бури являются следствием воздействия солнечного ветра на магнитное поле Земли. Именно эти возмущения называются бурями и могут влиять как на самочувствие некоторых категорий людей, так и на работу точной аппаратуры.

Как сообщалось ранее, январь тоже не будет особо активным в плане магнитных бурь, однако все они случатся в первой половине месяца, что может подпортить метеозависимым праздничный период.