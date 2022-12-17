Грудень кидає виклик метеозалежним: Землю на тиждень накриє магнітна буря

Чутливим до погоди людям доведеться пережити непростий період

Сонячна активність у грудні не досягатиме надприродних показників, проте її буде достатньо, щоб викликати на Землі одну затяжну магнітну бурю.

Як інформує Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, сильних збурень у геомагнітному полі нашої планети у грудні не буде.

Однак це не скасовує того, що вже наступного тижня варто чекати початкум затяжної магнітної бурі низької інтенсивності, яка з невеликою перервою триватиме майже до кінця місяця.

У прогнозі Гісметео йдеться, що у четвер, 22 грудня, у земній магнітосфері трапляться обурення силою в 5 балів за 9-бальною шкалою, що можна розцінити як слабку магнітну бурю

23 та 24 грудня вони злегка заспокояться до 4 балів, щоб уже 25 грудня знову набути колишньої сили.

Ця буря триватиме чотири дні та піде на спад лише 29 грудня.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком впливу сонячного вітру на магнітне поле Землі. Саме ці обурення називаються бурями та можуть впливати як на самопочуття деяких категорій людей, так і на роботу точної апаратури.

Як повідомлялося раніше, січень теж не буде особливо активним у плані магнітних бур, проте всі вони трапляться у першій половині місяця, що може зіпсувати метеозалежним святковий період.