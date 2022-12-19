Живущая в Лондоне Оля Фреймут растрогала видео с дочерью

Телеведущая поздравила с церковным праздником 19 декабря

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила всех украинцев с Днем святого Николая, которое отмечается в православном мире 19 декабря.

На своей странице Инстаграме ведущая опубликовала милое видео со своей младшей дочерью Евдокией, снятым еще год назад — до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В ролике девочка поет о Святителе, стоя возле новогодней елки в нежно-розовом платьице в белых колготках.

"Николай никого не оставит, защитит, подарит радость и победу Украине. С праздником, родные украинцы. Где бы вы ни были, помните, что мы благословенная нация. Поздравление всем от Евдокии. Видео из Киева до войны", — написала Фреймут в свежем посте.

В комментариях подписчики телеведущей отметили, что Евдокия выглядит очаровательно и назвали ее "маленькой звездочкой".

Напомним, что Ольга Фреймут выехала из Украины еще до 24 февраля сначала в Прованс, затем в Лондон. В интервью "КП в Украине" она рассказала, что ее дети обучались в международной школе PSI вместе с детьми дипломатов и других иностранцев. Ночью их начали выселять из Украины. По ее словам, тогда она поняла, что должно произойти что-нибудь плохое. Когда ехала 15 февраля за границу, взяла с собой ящик с драгоценными украшениями и документы детей.

8 мая телеведущая выложила фото своего сына Валерия, которому в тот день исполнилось 6 лет. Фреймут рассказала, что ее сын, как и другие украинские дети, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, мечтает, чтобы поскорее наступил мир.