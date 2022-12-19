Оля Фреймут, яка зараз живе в Лондоні, зворушила відео з донькою

Телеведуча привітала із церковним святом 19 грудня

Українська телеведуча Ольга Фреймут привітала всіх українців із Днем святого Миколая, яке відзначається у православному світі 19 грудня.

На своїй сторінці Інстаграмі ведуча опублікувала миле відео зі своєю молодшою дочкою Євдокією, яке було знято ще рік тому — до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

У ролику дівчинка співає про Святителя, стоячи біля новорічної ялинки у ніжно-рожевій сукні у білих колготках.

"Миколай нікого не залишить, захистить, подарує радість і перемогу Україні. Зі святом, рідні українці. Де б ви зараз не були, пам'ятайте, що ми благословенна нація. Вітання всім від Євдокії. Відео з Києва до війни", — написала Фреймут у свіжому пості.

У коментарях підписники телеведучої наголосили, що Євдокія виглядає чарівно і назвали її "маленькою зірочкою".

Нагадаємо, що Ольга Фреймут виїхала з України ще до 24 лютого спочатку до Провансу, потім до Лондона. В інтерв’ю "КП в Україні" вона розповіла, що її діти навчалися у міжнародній школі PSI разом із дітьми дипломатів та інших іноземців. Вночі їх почали виселяти з України. За її словами, тоді вона зрозуміла, що має статися щось погане. Коли їхала 15 лютого за кордон, взяла із собою ящик із коштовними прикрасами та документи дітей.

8 травня телеведуча виклала фото свого сина Валерія, якому того дня виповнилося 6 років. Фреймут розповіла, що її син, як і інші українські діти, які змушені були залишити свою країну через війну, мріє, щоб скоріше настав мир.