Самодельная грелка из двух подручных материалов: как изготовить своими руками (видео)

Если у вас дома не оказалось грелки, но нужно быстро согреться, воспользуйтесь этим простым лайфхаком

В холодное время года в доме может быть холодно, а выделить средства на покупку обогревателя могут не все. Однако есть отличный выход – грелка, сделанная в домашних условиях. Соорудить такое средство обогрева легко своими руками.

Простой лайфхак по изготовлению самодельной грелки предполагает использование всего двух подручных средств – носка и риса. Это очень быстрый и незамысловатый способ согреться в холодную погоду, передает Express.

Как сделать грелку своими руками из носка и риса

Понадобятся:

Один длинный носок

Количество сырого риса для того, чтобы заполнить большую часть носка

Что нужно делать:

Наполните носок рисом. Это можно сделать с помощью обычного стакана, как на видео. Завяжите узелок на конце носка, чтобы рис не высыпался.

Как пользоваться такой грелкой? Просто нагрейте ее в микроволновой печи в течение примерно 45–50 секунд. Будьте осторожны, когда достаете ее из микроволновки. Если грелка слишком горячая, то дайте ей немного остыть, прежде чем использовать.

Также "Телеграф" рассказывал, как сделать в домашних условиях обогреватель из подручных материалов, если в доме отключили отопление.