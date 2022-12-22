Самодельная грелка из двух подручных материалов: как изготовить своими руками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если у вас дома не оказалось грелки, но нужно быстро согреться, воспользуйтесь этим простым лайфхаком
В холодное время года в доме может быть холодно, а выделить средства на покупку обогревателя могут не все. Однако есть отличный выход – грелка, сделанная в домашних условиях. Соорудить такое средство обогрева легко своими руками.
Простой лайфхак по изготовлению самодельной грелки предполагает использование всего двух подручных средств – носка и риса. Это очень быстрый и незамысловатый способ согреться в холодную погоду, передает Express.
Как сделать грелку своими руками из носка и риса
Понадобятся:
- Один длинный носок
- Количество сырого риса для того, чтобы заполнить большую часть носка
Что нужно делать:
- Наполните носок рисом. Это можно сделать с помощью обычного стакана, как на видео.
- Завяжите узелок на конце носка, чтобы рис не высыпался.
Как пользоваться такой грелкой? Просто нагрейте ее в микроволновой печи в течение примерно 45–50 секунд. Будьте осторожны, когда достаете ее из микроволновки. Если грелка слишком горячая, то дайте ей немного остыть, прежде чем использовать.
Также "Телеграф" рассказывал, как сделать в домашних условиях обогреватель из подручных материалов, если в доме отключили отопление.