Саморобна грілка із двох підручних матеріалів: як виготовити своїми руками (відео)

Якщо у вас вдома немає грілки, але потрібно швидко зігрітися, скористайтеся цим простим лайфхаком

У холодну пору року в будинку може бути холодно, а виділити кошти на покупку обігрівача можуть не всі. Однак є чудовий вихід — грілка, зроблена в домашніх умовах. Спорудити такий засіб обігріву легко своїми руками.

Простий лайфхак з виготовлення саморобної грілки передбачає використання всього двох підручних засобів — шкарпетки та рису. Це дуже швидкий і нехитрий спосіб зігрітися в холодну погоду, передає Express.

Як зробити грілку своїми руками зі шкарпетки та рису

Знадобляться:

Одна довга шкарпетка

Кількість сирого рису для того, щоб заповнити більшу частину шкарпетки

Що потрібно робити:

Наповніть шкарпетку рисом. Це можна зробити за допомогою звичайної склянки, як на відео. Зав’яжіть вузлик на кінці шкарпетки, щоб рис не висипався.

Як користуватись такою грілкою? Просто нагрійте її в мікрохвильовій печі протягом приблизно 45-50 секунд. Будьте обережні, коли дістаєте її з мікрохвильової печі. Якщо грілка занадто гаряча, то дайте їй трохи охолонути, перш ніж використовувати.

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