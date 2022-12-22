Саморобна грілка із двох підручних матеріалів: як виготовити своїми руками (відео)
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Якщо у вас вдома немає грілки, але потрібно швидко зігрітися, скористайтеся цим простим лайфхаком
У холодну пору року в будинку може бути холодно, а виділити кошти на покупку обігрівача можуть не всі. Однак є чудовий вихід — грілка, зроблена в домашніх умовах. Спорудити такий засіб обігріву легко своїми руками.
Простий лайфхак з виготовлення саморобної грілки передбачає використання всього двох підручних засобів — шкарпетки та рису. Це дуже швидкий і нехитрий спосіб зігрітися в холодну погоду, передає Express.
Як зробити грілку своїми руками зі шкарпетки та рису
Знадобляться:
- Одна довга шкарпетка
- Кількість сирого рису для того, щоб заповнити більшу частину шкарпетки
Що потрібно робити:
- Наповніть шкарпетку рисом. Це можна зробити за допомогою звичайної склянки, як на відео.
- Зав’яжіть вузлик на кінці шкарпетки, щоб рис не висипався.
Як користуватись такою грілкою? Просто нагрійте її в мікрохвильовій печі протягом приблизно 45-50 секунд. Будьте обережні, коли дістаєте її з мікрохвильової печі. Якщо грілка занадто гаряча, то дайте їй трохи охолонути, перш ніж використовувати.
Також "Телеграф" розповідав, як зробити в домашніх умовах обігрівач із підручних матеріалів, якщо у будинку відключили опалення.