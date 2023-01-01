Три знака Зодиака будут счастливы в ближайшие 10 лет: кто попал в “белый список”

Астрологи говорят о положительных сдвигах в карьере, налаживании дел сердечных и новых увлечениях, которые со временем перерастут во что-то большее

Начался новый год, а это значит, что многие попробуют начать все с чистого листа. Чрезвычайно удачным 2023-й будет для трех знаков Зодиака. Другим же для достижения поставленных целей придется прилагать немного больше усилий, чем обычно.

Однако, если говорить не про ближайший год, а о целом десятилетии, то "приоритеты" Вселенной несколько меняются. В этом временном промежутке звезды предвещают успех представителям других зодиакальных созвездий. Как сообщает SantePlus, вплоть до 2034 года будет необычайно везти Овнам, Близнецам и Водолеям.

Эти знаки Зодиака ожидают приятные изменения в личной жизни, взлеты в карьере и много новых перспективных проектов, которые из простого увлечения могут перерасти во что-то гораздо большее. Если в определенный период будет тяжело, не переживайте – это просто одна из ступеней лестницы, которая ведет на вершину горы.

Овен

Овну трудно представить себя через 10 лет. Однако в течение этого периода его будут поддерживать звезды, чтобы он смог принимать наилучшие решения относительно своего будущего. Этому знаку Огня придется столкнуться с тяжелым выбором, который напрямую повлияет на его профессиональную жизнь. Благодаря возвращению Юпитера Овны чаще будут следовать своей интуиции и так смогут воплотить в жизнь грандиозные планы.

2023 год, кстати, для Овна станет годом открытий и встреч. Ему удастся познакомиться с влиятельными людьми, которые окажут ему большую финансовую помощь.

Что касается представителей знака, которые до сих пор не нашли второй половинки или колеблются с выбором, то им пока придется подождать — наибольшие шансы создать семью у Овна будут в начале нового десятилетия. 2027 год даст прекрасную возможность замедлить темп, подвести итоги и сосредоточиться на главном.

Близнецы

Ближайшие 10 лет Близнецы проживут под знаком удачи и достатка. В течение этого периода перед ними будут постоянно открываться все новые и новые возможности, которые в конечном счете коренным образом изменят их жизнь.

С Сатурном в 2023 году этот знак Воздуха будет пытаться всеми способами обрести новый смысл своего существования. Это может затронуть как профессиональную сферу, так и личную жизнь.

С 2026-го Близнецы смогут успешно заняться инвестициями. Часть дохода им лучше вложить в развитие собственного бизнеса (или его запуск).

На личном и семейном уровне этот знак Зодиака наконец позволит себе иметь жизнь, о которой всегда мечтал. Близнецам удастся избавиться от комплексов и стереотипов и зажить по полной. Уже через 5 лет, начиная с 2028-го, он почувствует, что такое настоящее семейное счастье.

Водолей

Для Водолеев это новое десятилетие будет особенно выигрышным. На профессиональном уровне первые два года (2023, 2024) принесут множество преимуществ. Это может быть как очень приятный бонус или повышение зарплаты, так и новая должность или даже вожделенная смена места работы.

2025 год станет решающим переломным моментом для Водолея. С прибытием Плутона он сможет начать новую необычную деятельность. Профессиональный опыт будет глубоким, и каждое действие будет иметь конкретное значение и цель.

Перемен стоит ожидать и в личной жизни. Для представителей этого знака Зодиака звезды приготовили много приятных неожиданностей: новую любовь, женитьбу, появление ребенка или просто "освежение" отношений, которые уже давно "выдохлись". Самым интересным будет период до 2032 года.

Ранее мы рассказывали, каким будет январь 2023 для всех знаков Зодиака. Ясновидящий Хаял Алекперов говорит, что этот месяц — период многих положительных изменений, однако не всем представителям зодиакального круга повезет одинаково.