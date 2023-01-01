Три знаки Зодіаку будуть щасливими найближчі 10 років: хто потрапив до “білого списку”

Астрологи говорять про позитивні зрушення у кар'єрі, налагодження справ сердечних та нові захоплення, які з часом переростуть у щось більше

Почався новий рік, а це значить, що багато людей спробують почати все з чистого листка. Надзвичайно вдалим 2023-ій буде для трьох знаків Зодіаку. Іншим для досягнення поставлених цілей доведеться докладати трохи більше зусиль, аніж зазвичай.

Однак, якщо говорити не про найближчий рік, а про ціле десятиліття, то "пріоритети" Всесвіту дещо змінюються. У цьому часовому проміжку зірки віщують успіх представникам інших зодіакальних сузір’їв. Як повідомляє SantePlus, аж до 2034 року небувало щаститиме Овнам, Близнятам і Водоліям.

На ці знаки Зодіаку очікують приємні зміни в особистому житті, злети в кар’єрі та багато нових перспективних проєктів, які з простого захоплення можуть перерости у щось набагато більше. Якщо в певний період буде тяжко, не переживайте — це просто один зі щаблів драбини, яка веде на вершину гори.

Овен

Овну важко уявити себе через 10 років. Проте протягом цього періоду його підтримуватимуть зірки, аби він зміг приймати найкращі рішення щодо власного майбутнього. Цьому знаку Вогню доведеться зіткнутися з важким вибором, який безпосередньо вплине на його професійне життя. Завдяки поверненню Юпітера Овни частіше слідуватимуть своїй інтуїції і так зможуть втілити у життя грандіозні плани.

2023 рік, до речі, для Овна стане роком відкриттів і зустрічей. Йому вдасться познайомитися з впливовими людьми, які нададуть йому велику фінансову допомогу.

Щодо тих представників знака, які досі не знайшли другої половинки чи вагаються з вибором, то їм поки доведеться зачекати — найбільші шанси створити сім’ю в Овна будуть на початку нового десятиліття. Натомість 2027 рік дасть прекрасну можливість уповільнити темп, підбити підсумки та зосередитися на головному.

Близнята

Найближчі 10 років Близнята проживуть під знаком удачі та достатку. Протягом цього періоду перед ними постійно відкриватимуться усе нові й нові можливості, які врешті докорінно змінять їхнє життя.

З Сатурном у 2023 році цей знак Повітря намагатиметься всіма способами знайти новий сенс свого існування. Це може торкнутися як професійної сфери, так і особистого життя.

З 2026-го Близнята зможуть успішно зайнятися інвестиціями. Частину доходу вкласти у розвиток власного бізнесу (чи його започаткування).

На особистому та сімейному рівні цей знак Зодіаку нарешті дозволить собі мати життя, про яке завжди мріяв. Близнятам вдасться позбутися комплексів і стереотипів й зажити на повну. Вже через 5 років — починаючи з 2028-го — він відчує, що таке справжнє сімейне щастя.

Водолій

Для Водоліїв це нове десятиліття буде особливо виграшним. На професійному рівні перші два роки (2023, 2024) принесуть багато переваг. Це може бути як дуже приємний бонус або підвищення зарплати, так і нова посада чи навіть омріяна зміна місця роботи.

2025 рік стане вирішальним переломним моментом для Водолія. З прибуттям Плутона вони зможуть почати нову незвичайну діяльність. Професійний досвід буде глибоким, і кожна дія матиме конкретне значення та мету.

На зміни варто очікувати і в особистому житті. Для представників цього знака Зодіаку зірки приготували багато приємних несподіванок: нове кохання, одруження, появу дитини або просто "освіження" стосунків, які вже давно "видихалися". Найцікавішим буде період до 2032 року.

Раніше ми розповідали, яким буде січень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. Ясновидець Хаял Алекперов каже, що цей місяць — період багатьох позитивних змін, однак не всім представникам зодіакального кола пощастить однаково.