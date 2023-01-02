Звезду "Мстителей" госпитализировали в критическом состоянии из-за несчастного случая

Актер травмировался при уборке снега

Американский актер Джереми Реннер, известный среди прочего как герой вселенной Marvel, госпитализирован после несчастного случая, который произошел при уборке снега. Вероятно это стало последствием разрушительного зимнего шторма, накрывшего США.

Об этом в ночь на понедельник, 2 января, рассказал представитель актера изданию "Hollywood Reporter".

Отмечается, что 51-летний актер убирал снег, когда получил серьезные травмы и был госпитализирован вертолетом. Сейчас Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии. С ним его семья.

Представители звезды не уточняют, где именно произошел инцидент, однако известно, что Реннер владеет недвижимостью у горы Роуз-Ски Тахо в штате Невада, который пострадал от зимних штормов.

Роуз-Ски Тахо на карте штата Невада, США

Джереми Реннер играл в таких фильмах как "Повелитель бури", "Город воров", "Миссия невыполнима", "Эволюция Борна", "Охотники на ведьм". Кроме того, он играет роль "Соколиного глаза" в серии фильмов про "Мстителей" от Marvel.

Джереми Реннер в образе "Соколиного глаза"

Судя по его профилю в соцсетях, актер любит активный зимний отдых:

Как сообщал "Телеграф", в конце 2022 года США и Канаду накрыл арктический шторм, который убил десятки людей и принес много бед.