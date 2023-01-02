Зірку "Месників" госпіталізували у критичному стані через нещасний випадок

Актор травмувався при прибиранні снігу

Американський актор Джеремі Реннер, відомий серед іншого як герой всесвіту Marvel, госпіталізований після нещасного випадку, який стався при прибиранні снігу. Ймовірно, це стало наслідком руйнівного зимового шторму, що накрив США.

Про це в ніч проти понеділка, 2 січня, розповів представник актора виданню "Hollywood Reporter".

Зазначається, що 51-річний актор прибирав сніг, коли отримав серйозні травми та був госпіталізований гелікоптером. Наразі Реннер перебуває у критичному, але стабільному стані. З ним його родина.

Представники зірки не уточнюють, де саме стався інцидент, проте відомо, що Реннер володіє нерухомістю біля гори Роуз-Скі Тахо в штаті Невада, який постраждав від зимових штормів.

Роуз-Скі Тахо на карті штату Невада, США

Джеремі Реннер грав у таких фільмах як "Повелитель бурі", "Місто злодіїв", "Місія нездійсненна", "Еволюція Борна", "Мисливці на відьом". Крім того, він відіграє роль "Соколиного ока" у низці фільмів про "Месників" від Marvel.

Джеремі Реннер в образі "Соколиного ока"

Судячи з його профілю в соцмережах, актор любить активний зимовий відпочинок:

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці 2022 року США та Канаду накрив арктичний шторм, який убив десятки людей і приніс багато бід.