Втратив багато крові: з’ясувалися подробиці нещасного випадку із зіркою "Месників"

Актора прооперували, але його стан залишається тяжким

Відомий американський актор Джеремі Реннер був госпіталізований у критичному стані після того, як його переїхала снігоприбиральна машина.

51-річна зірка "Месників" втратила багато крові, допомогу йому надавав сусід, повідомляє відомий таблоїд TMZ із посиланням на наближених до актора осіб.

Реннер розчищав дорогу від снігу неподалік свого будинку в Тахо в неділю, щоб його родина могла виїхати після потужного зимового шторму, який накрив США та Канаду.

Снігоприбиральна машина випадково наїхала на ногу актора. До прибуття медиків сусід Джеремі наклав йому джгут, але той втратив багато крові. Також актор отримав травму грудної клітки та ортопедичну травму. Його прооперували, зараз стан потерпілого тяжкий, але стабільний.

Раніше Реннер показував в Інстаграм снігоприбиральну машину, — у коментарях підписники припускають, що це була та сама техніка, яка переїхала йому ногу.

Правоохоронці конфіскували снігоприбиральну техніку, виявилося, що вона має хороші характеристики безпеки, і такого нещасного випадку просто не мало бути.

Ось так забирали снігоприбиральну машину, яка переїхала Реннера

Як повідомляв "Телеграф", десятки людей загинули через сніговий шторм у США наприкінці 2022 року.