Укр

Потерял много крови: выяснились подробности несчастного случая со звездой "Мстителей"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Джереми Реннер, известный как "Соколиный глаз", попал под снегоуборочную машину Новость обновлена 03 января 2023, 10:10
Джереми Реннер, известный как "Соколиный глаз", попал под снегоуборочную машину. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актера прооперировали, но его состояние остается тяжелым

Известный американский актер Джереми Реннер был госпитализирован в критическом состоянии после того, как его переехала снегоуборочная машина.

51-летняя звезда "Мстителей" потеряла много крови, помощь ему оказзывал сосед, сообщает известный таблоид TMZ со ссылкой на приближенных к актеру лиц.

Реннер расчищал дорогу от снега неподалек от своего дома в Тахо в воскресенье, чтобы его семья могла выехать после мощного зимнего шторма, который накрыл США и Канаду.

Снегоуборочная машина случайно наехала на ногу актера. До прибытия медиков сосед Джереми наложил ему жгут, но тот все равно потерял много крови. Также актер получил травму грудной клетки и ортопедическую травму. Его прооперировали, сейчас состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

Ранее Реннер показывал в Инстаграм снегоуборочную машину, — в комментариях подписчики предполагают, что это была та самая техника, которая переехала ему ногу.

Правоохранители конфисковали снегоуборочную технику, — оказалось, что она имеет хорошие характеристики безопасности, и такого несчастного случая просто не должно было быть.

Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину
Вот так увозили снегоуборочную машину, которая переехала Реннера

Как сообщал "Телеграф", десятки людей погибли из-за снежного шторма в США в конце 2022 года.

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