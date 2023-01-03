Потерял много крови: выяснились подробности несчастного случая со звездой "Мстителей"

Актера прооперировали, но его состояние остается тяжелым

Известный американский актер Джереми Реннер был госпитализирован в критическом состоянии после того, как его переехала снегоуборочная машина.

51-летняя звезда "Мстителей" потеряла много крови, помощь ему оказзывал сосед, сообщает известный таблоид TMZ со ссылкой на приближенных к актеру лиц.

Реннер расчищал дорогу от снега неподалек от своего дома в Тахо в воскресенье, чтобы его семья могла выехать после мощного зимнего шторма, который накрыл США и Канаду.

Снегоуборочная машина случайно наехала на ногу актера. До прибытия медиков сосед Джереми наложил ему жгут, но тот все равно потерял много крови. Также актер получил травму грудной клетки и ортопедическую травму. Его прооперировали, сейчас состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

Ранее Реннер показывал в Инстаграм снегоуборочную машину, — в комментариях подписчики предполагают, что это была та самая техника, которая переехала ему ногу.

Правоохранители конфисковали снегоуборочную технику, — оказалось, что она имеет хорошие характеристики безопасности, и такого несчастного случая просто не должно было быть.

Вот так увозили снегоуборочную машину, которая переехала Реннера

Как сообщал "Телеграф", десятки людей погибли из-за снежного шторма в США в конце 2022 года.