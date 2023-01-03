Землю накроет несколько магнитных бурь: названы опасные даты в январе

Всего будет пять опасных дней

В январе Землю накроет сразу несколько магнитных бурь разной эффективности. Достаточно высокая геомагнитная активность будет наблюдаться в пять дней этого месяца.

Так, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря в этом году накрыла Землю сегодня, 3 января. Однако она является слабой.

4 и 18 января магнитное поле будет оставаться возбужденным. А затем ожидается более мощная двухдневная магнитная буря. Она будет продолжаться с 19 по 20 января. В остальные дни месяца солнечная активность не будет высокой, возможны лишь небольшие колебания.

В то же время сайт Мeteoagent, используя информацию со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, составил прогноз на январь текущего года. По его данным, высокая штормовая активность будет наблюдаться еще и 23 января.

Для справки: геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Такое явление может привести к сбою работы техники, а также к изменению поведения животных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученым удалось заглянуть внутрь Солнца и увидеть там "паутину".