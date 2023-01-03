Землю накриє кілька магнітних бур: названі небезпечні дати у січні

Усього буде п’ять небезпечних днів

У січні Землю накриє відразу кілька магнітних бур різної ефективності. Досить висока геомагнітна активність спостерігатиметься у п’ять днів цього місяця.

Так, згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша магнітна буря цього року вже накрила Землю сьогодні, 3 січня. Однак вона є слабкою.

4 та 18 січня магнітне поле залишатиметься збудженим. А потім очікується потужніша дводенна магнітна буря. Вона триватиме з 19 по 20 січня. В решту днів місяця сонячна активність не буде високою, можливі лише невеликі коливання.

Водночас сайт Meteoagent, використовуючи інформацію із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, склав прогноз на січень поточного року. За його даними, висока штормова активність спостерігатиметься ще й 23 січня.

Для довідки: геомагнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Таке явище може призвести до збою роботи техніки, а також до зміни поведінки тварин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вченим вдалося заглянути всередину Сонця і побачити там "павутину".