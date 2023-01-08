Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Весов ждет кризис, а Тельцов - дождь из денег

Для многих середина месяца выдастся удачной

Середина января у некоторых ознаменуется лишней эмоциональностью и импульсивностью со всеми вытекающими неприятностями, в то время как другие наоборот смогут достичь успехов в начинаниях и выйти из тупика.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на неделю с 9 по 15 января 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Влюбленные

Эта карта говорит, что в течение недели Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Телец — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью на этой неделе.

Близнецы — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в середине января это может хоть немного, но измениться.

Рак — перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что на следующей неделе кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Лев — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Дева — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Весы — перевернутая Звезда

Соболезнуем, но в этом положении карта предупреждает, что в середине месяца Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Скорпион — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшее время Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Стрелец — перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Козерог — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Водолей — перевернутый Паж пентаклей

На неделе у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Рыбы — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в этом году.