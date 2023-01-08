Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терезів чекає криза, а Тельців — дощ із грошей

Для багатьох середина місяця видасться вдалою

Середина січня в деяких ознаменується зайвою емоційністю та імпульсивністю, у той час як інші навпаки зможуть досягти успіхів у починаннях і вийти з глухого кута.

На це вказують карти Таро, які випали на тиждень з 9 по 15 січня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Закохані

Ця карта каже, що протягом тижня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Телець — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта прогнозує стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього тижня.

Близнюки — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в середині січня це може хоч трохи, але змінитися.

Рак — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Лев – перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим буде це рішення, покаже час.

Діва — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Терези — перевернута Зірка

Співчуваємо, але в цьому положенні карта попереджає, що в середині місяця Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Скорпіон — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчим часом Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Стрілець — перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків і конфліктів, а у відносинах можуть з'явитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Козоріг — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Водолій — перевернутий Паж пентаклів

На тижні у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Риби — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти цього року.