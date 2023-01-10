Чем почистить серебро дома: идеальное средство без запаха, которое справится лучше аммиака

Этот бюджетный продукт точно у вас найдется

С течением времени серебро темнеет в результате воздействия влаги или длительного контакта с кожей. Избавиться от этой проблемы помогут ювелирные мастера или специальные средства для очистки серебра. Но, если такие варианты вам не по душе, можете воспользоваться гораздо более простым и не менее эффективным способом.

Очистить серебро дома можно разными методами. Однако некоторые из них не очень эффективны, другие требуют много усилий или же использования неприятных ингредиентов вроде аммиака, который имеет очень специфический запах. Самым простым лайфхаком для возвращения блеска потускневшему серебру делится pixelinform. Нам понадобится один бюджетный продукт, который найдется на каждой кухне — крахмал.

Как почистить серебро с помощью крахмала

Чтобы вернуть блеск и красоту серебряным украшениям или другим изделиям из этого металла, разведите 2 столовые ложки крахмала в 0,5 л воды. Окуньте изделие в раствор и оставьте так на 15 мин. После этого остается только достать украшения из подкрахмаленной воды и хорошо протереть его салфеткой или тряпочкой из микрофибры — вся грязь и налет после этого должны отцепиться от серебряных вещей.

Еще один вариант отчистить почерневшее серебро – воспользоваться картошкой. Картофель при этом должен быть свежим. Его натирают на мелкой терке и подмешивают в небольшое количество воды. В емкость помещают украшения и оставляют так на ночь. Утром нужно достать серебряные изделия и, опять же, просто протереть их влажной тряпочкой или ватой.

Раньше мы также рассказывали, зачем золотые изделия натирают луком. Этот народный способ удивляет своей простотой и поражает результатом.