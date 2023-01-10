Чим почистити срібло вдома: ідеальний засіб без запаху, який впорається краще за аміак

Цей бюджетний продукт точно у вас знайдеться

З часом срібло темніє у результаті впливу вологи чи тривалого контакту зі шкірою. Позбутися цієї проблеми допоможуть ювелірні майстри або спеціальні засоби для очищення срібла. Втім, якщо такі варіанти вам не до душі, можете скористатися набагато простішим і не менш ефективним способом.

Очистити срібло вдома можна різними методами. Однак деякі з них не дуже ефективні, інші ж вимагають багато зусиль або потребують використання неприємних інгредієнтів на кшталт аміаку, який має дуже специфічний запах. Найпростішим лайфхаком для повернення блиску потьмянілому сріблу ділиться pixelinform. Нам знадобиться лише один бюджетний продукт, який знайдеться на кожній кухні — крохмаль.

Як почистити срібло за допомогою крохмалю

Щоб повернути блиск і красу срібним прикрасам чи будь-яким іншим виробам з цього металу, розведіть 2 столові ложки крохмалю в 0,5 л води. Занурте виріб у розчин і залиште так на 15 хв. Після цього лишається тільки дістати прикраси з підкрохмаленої води і гарно протерти серветкою чи ганчірочкою з мікрофібри — весь бруд і наліт після цього має відчепитися від срібних речей.

Ще один варіант відчистити почорніле срібло — скористатися картоплиною. Бульба при цьому має бути свіжою. Її натирають на дрібній терці і підмішують у невелику кількість води. В ємність поміщають прикраси і залишають так на ніч. Вранці потрібно дістати срібні вироби і, знову ж таки, просто протерти їх вологою ганчіркою або ватою.

Раніше ми також розповідали, навіщо золоті вироби натирають цибулею. Цей народний спосіб дивує своєю простотою і вражає результатом.