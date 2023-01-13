У кого день ангела 13 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомым

В пятницу, 13 января, отмечается Щедрый вечер накануне Старого Нового года и праздник Маланки. Также еще ряд людей отмечает именины.

Мужские именины 13 января

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". Одно из очень популярных имен в Украине, при этом также используются такие формы как Михайлик, Михалко, Михась, Мишко.

Петр, — с древнегреческого переводится как "скала" или "камень". Тоже довольно часто встречается в Украине. Кроме основной формы имени, используются также варианты Петрик, Петько, Петрусь.

Женские именины 13 января

Мелания, — имя походит из греческого языка и переводится как "темная" или "черная". В Украине это имя было очень популярно до ХХ века, и в последние годы снова становится распротраненным. Используются такие формы как Мелана, Малашка, Мила, Милочка, Меланя, Мелашка.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память святых и мучеников, при этом в эти самые дни свои именины отмечают люди, которые носят схожие с ними имена и родились в этот день или незадолго до него, — считается, что между христианином и его небесным покровителем есть особая связь, и святой оберегает свою тезку от несчастий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о народных традициях на Щедрый вечер 13 января.