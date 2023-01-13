У кого день ангела 13 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомим

У п’ятницю, 13 січня, відзначається Щедрий вечір напередодні Старого Нового року та свято Маланки. Також ще низка людей відзначає іменини.

Чоловічі іменини 13 січня

Михайло, — ім’я походить від давньоєврейського і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". Одне з найпопулярніших імен в Україні, при цьому також використовуються такі форми як Михайлик, Михалко, Михась, Мишко.

Петро, — з давньогрецької перекладається як "скеля" або "камінь". Теж досить часто трапляється в Україні. Крім основної форми імені, використовуються також варіанти Петрик, Петько, Петрусь.

Жіночі іменини 13 січня

Меланія, — Ім’я походить з грецької мови і перекладається як "темна" або "чорна". В Україні це ім’я було дуже популярне до ХХ століття, і останніми роками знову стає все поширенішим. Використовуються такі форми як Мелана, Малашка, Міла, Мілочка, Меланя, Мелашка.

Як відомо, у певні дні церква шанує пам’ять святих і мучеників, при цьому в ці дні свої іменини відзначають люди, які носять схожі з ними імена і народилися в цей день або незадовго до нього, — вважається, що між християнином і його небесним покровителем є особливий зв’язок, і святий оберігає свою тезку від нещасть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про народні традиції на Щедрий вечір 13 січня.