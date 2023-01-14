Обрезание Господне 14 января: что строго запрещено делать в этот праздник
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Узнайте, почему в этот день нельзя подавать блюда из рыбы и мяса
Праздник Обрезания Господня 14 января отмечается вместе с Днем Василия и Старым Новым годом. В этот день особенно старались придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь на себя и родных беду.
Ежегодно Обрезание Господне празднуют 14 января на 8 день после Рождества, в то время, как католическая церковь отмечает его 1 января. Это торжество, посвященное прохождению Богомладенцем процедуры обрезания. Именно в этот день Христос получил имя Иисус — Спаситель, доказав, что он является настоящим человеком, а не бестелесным духом.
Чтобы не навлечь гнев небес, наши предки 14 января соблюдали важные запреты. Верили, что они позволяют избежать неприятностей и проблем.
Обрезание Господне-2023: что нельзя делать
- Ругаться, оскорблять, сквернословить, думать о плохом.
- Отказывать человеку в прощении и помощи.
- Давать деньги взаймы, иначе весь год пройдет в долгах.
- Решать финансовые вопросы и считать мелочь.
- Выносить мусор, чтобы не вынести удачи из дому.
- Выполнять домашнюю работу.
- Подавать на стол блюда из рыбы или птицы — счастье может улететь или уплыть.
Отметим, что январь очень богат на церковные праздники. О том, что украинцы отмечают в первый месяц 2023 года, читайте в нашем предыдущем материале.