Обрізання Господнє 14 січня: що суворо заборонено робити в це свято

Дізнайтеся, чому цього дня не можна подавати страви з риби і м’яса

Свято Обрізання Господнє 14 січня відзначається разом із Днем Василя і Старим Новим роком. Цього дня особливо намагалися дотримуватись певних заборон, щоб не накликати на себе та рідних лихо.

Щорічно Обрізання Господнє святкують 14 січня на 8 день після Різдва, тоді як католицька церква відзначає його 1 січня. Це свято, присвячене проходженню Богонемовлям процедури обрізання. Саме в цей день Христос отримав ім’я Ісус — Спаситель, довівши, що він є справжньою людиною, а не безтілесним духом.

Щоб не накликати гнів небес, наші предки 14 січня дотримувалися важливих заборон. Вірили, що вони дозволяють уникнути неприємностей та проблем.

Обрізання Господнє-2023: що не можна робити

Лаятися, ображати, лихословити, думати про погане.

Відмовляти людині у прощенні та допомозі.

Давати гроші в борг, інакше весь рік пройде в боргах.

Вирішувати фінансові питання і рахувати дрібні гроші.

Виносити сміття, щоб не винести удачі з дому.

Займатись домашньою роботою.

Подавати на стіл страви з риби чи птиці – щастя може полетіти чи поплести.

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята. Про те, що українці відзначають у перший місяць 2023 року, читайте у нашому попередньому матеріалі.