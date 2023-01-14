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Обрізання Господнє 14 січня: що суворо заборонено робити в це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Православні християни відзначають свято Обрізання Господнє 14 січня
Православні християни відзначають свято Обрізання Господнє 14 січня. Фото pravlife.org

Дізнайтеся, чому цього дня не можна подавати страви з риби і м’яса

Свято Обрізання Господнє 14 січня відзначається разом із Днем Василя і Старим Новим роком. Цього дня особливо намагалися дотримуватись певних заборон, щоб не накликати на себе та рідних лихо.

Щорічно Обрізання Господнє святкують 14 січня на 8 день після Різдва, тоді як католицька церква відзначає його 1 січня. Це свято, присвячене проходженню Богонемовлям процедури обрізання. Саме в цей день Христос отримав ім’я Ісус — Спаситель, довівши, що він є справжньою людиною, а не безтілесним духом.

Щоб не накликати гнів небес, наші предки 14 січня дотримувалися важливих заборон. Вірили, що вони дозволяють уникнути неприємностей та проблем.

Обрізання Господнє-2023: що не можна робити

  • Лаятися, ображати, лихословити, думати про погане.
  • Відмовляти людині у прощенні та допомозі.
  • Давати гроші в борг, інакше весь рік пройде в боргах.
  • Вирішувати фінансові питання і рахувати дрібні гроші.
  • Виносити сміття, щоб не винести удачі з дому.
  • Займатись домашньою роботою.
  • Подавати на стіл страви з риби чи птиці – щастя може полетіти чи поплести.

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята. Про те, що українці відзначають у перший місяць 2023 року, читайте у нашому попередньому матеріалі.

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#Свята #Заборони #Обрізання Господнє