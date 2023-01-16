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Что строго запрещено делать в Гордеев день: главные запреты праздника 16 января

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народный праздник Гордеев день отмечается в народе 16 января
Народный праздник Гордеев день отмечается в народе 16 января. Фото pixabay.com

Этот день на Руси считали опасным из-за разгула нечистой силы

Согласно церковному календарю, в этот понедельник православная церковь чтит память мученика Гордия из Каппадокии. В народе 16 января называют Гордеевым днем — самым опасным днем всего святочного периода.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях 16 января, а также, что категорически запрещено делать в Гордеев день.

Главные традиции в Гордеев день 16 января

В этот день наши предки остерегались ведьм. Считали, что они всеми силами пытаются добраться до человека, его близких, домашний скот. Верили и в то, что возвращающиеся с гуляний колдуньи с такой силой доят коров, что те погибают. Защищали животных, привязывая над воротами сальную свечу и обращаясь к домовому с просьбой присмотреть за скотиной.

Особо ценился в Гордеев день творог. Он считался не только полезным, но и наделен чудодейственными свойствами. Так, люди верили, что употребление творога в этот день привлечет счастье в дом.

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

  • Хвалиться и гордиться. Иначе можно потерять нажитое.
  • Доить скотину в присутствии других людей.
  • Упоминать в разговорах нечистую силу.
  • Надевать обновки — новая одежда быстро придет в негодность.
  • Работать после заката солнца – это может навлечь на человека беду.

Ранее мы рассказывали, какие главные праздники в этом году будут отмечать в Украине. В частности, на какое число приходится Пасха, Троица и другие государственные праздники, и будут ли они в выходные дни.

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#Праздники #Запреты