Что строго запрещено делать в Гордеев день: главные запреты праздника 16 января

Этот день на Руси считали опасным из-за разгула нечистой силы

Согласно церковному календарю, в этот понедельник православная церковь чтит память мученика Гордия из Каппадокии. В народе 16 января называют Гордеевым днем — самым опасным днем всего святочного периода.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях 16 января, а также, что категорически запрещено делать в Гордеев день.

Главные традиции в Гордеев день 16 января

В этот день наши предки остерегались ведьм. Считали, что они всеми силами пытаются добраться до человека, его близких, домашний скот. Верили и в то, что возвращающиеся с гуляний колдуньи с такой силой доят коров, что те погибают. Защищали животных, привязывая над воротами сальную свечу и обращаясь к домовому с просьбой присмотреть за скотиной.

Особо ценился в Гордеев день творог. Он считался не только полезным, но и наделен чудодейственными свойствами. Так, люди верили, что употребление творога в этот день привлечет счастье в дом.

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

Хвалиться и гордиться. Иначе можно потерять нажитое.

Доить скотину в присутствии других людей.

Упоминать в разговорах нечистую силу.

Надевать обновки — новая одежда быстро придет в негодность.

Работать после заката солнца – это может навлечь на человека беду.

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