Що суворо заборонено робити у Гордіїв день: головні заборони свята 16 січня

Цей день на Русі вважали небезпечним через розгул нечистої сили

Згідно з церковним календарем, цього понеділка православна церква вшановує пам’ять мученика Гордія з Каппадокії. У народі 16 січня називають Гордієвим днем — найнебезпечнішим днем всього святкового періоду.

"Телеграф" розповідає про головні традиції 16 січня, а також, що категорично заборонено робити у Гордіїв день.

Головні традиції у Гордіїв день 16 січня

Цього дня наші пращури стереглися відьом. Вважали, що вони всіма силами намагаються дістатися людини, її близьких, худобу. Вірили і в те, що чаклунки, що повертаються з гулянь, з такою силою доять корів, що ті гинуть. Захищали тварин, прив’язуючи над воротами сальну свічку і звертаючись до домовика з проханням доглянути худобу.

Особливо цінувався у Гордіїв день кисломолочний сир. Він вважався не тільки корисним, а й наділений чудодійними властивостями. Так, люди вірили, що вживання сиру цього дня залучить щастя до хати.

Що не можна робити 16 січня в Гордіїв день

Хвалитися і пишатися. Інакше можна втратити нажите.

Доїти худобу у присутності інших людей.

Згадувати у розмовах нечисту силу.

Одягати обновки — новий одяг швидко прийде в непридатність.

Працювати після заходу сонця – це може накликати на людину лихо.

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