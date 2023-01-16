Що суворо заборонено робити у Гордіїв день: головні заборони свята 16 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей день на Русі вважали небезпечним через розгул нечистої сили
Згідно з церковним календарем, цього понеділка православна церква вшановує пам’ять мученика Гордія з Каппадокії. У народі 16 січня називають Гордієвим днем — найнебезпечнішим днем всього святкового періоду.
"Телеграф" розповідає про головні традиції 16 січня, а також, що категорично заборонено робити у Гордіїв день.
Головні традиції у Гордіїв день 16 січня
Цього дня наші пращури стереглися відьом. Вважали, що вони всіма силами намагаються дістатися людини, її близьких, худобу. Вірили і в те, що чаклунки, що повертаються з гулянь, з такою силою доять корів, що ті гинуть. Захищали тварин, прив’язуючи над воротами сальну свічку і звертаючись до домовика з проханням доглянути худобу.
Особливо цінувався у Гордіїв день кисломолочний сир. Він вважався не тільки корисним, а й наділений чудодійними властивостями. Так, люди вірили, що вживання сиру цього дня залучить щастя до хати.
Що не можна робити 16 січня в Гордіїв день
- Хвалитися і пишатися. Інакше можна втратити нажите.
- Доїти худобу у присутності інших людей.
- Згадувати у розмовах нечисту силу.
- Одягати обновки — новий одяг швидко прийде в непридатність.
- Працювати після заходу сонця – це може накликати на людину лихо.
Раніше ми розповідали, які головні свята цього року відзначатимуть в Україні. Зокрема, на яке число припадає Великдень, Трійця та інші державні свята, і чи будуть вони у вихідні дні.