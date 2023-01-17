Hart-baba – дедушка на крымскотатарском: Ахтем Сейтаблаев рассказал о пополнении в семействе (фото)

Новоиспеченный дедушка нежно поблагодарил за внучку дочь и ее супруга

Украинский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев в свои 50 впервые стал дедушкой. Новость о рождении внучки он сообщил в своих социальных сетях во вторник, 17 января. О беременности его старшей дочери Назлы актер говорил около месяца назад.

Радостному событию Сейтаблаев посвятил свежий пост в Facebook, дополнив его селфи. Кинорежиссер написал теплые слова родителям малышки, а также поблагодарил за рождение ребенка высшие силы.

Так, актер рассказал о пополнении в семействе, а именно — рождении внучки. Также Сейтаблаев сказал, как его будет называть в будущем внучка на крымскотатарском языке.

"Hart-baba – на крымскотатарском дед. По милости всевышнего это произошло, моя дочь и ее муж родили маленькую очаровательную дочь, а мне внучку! Теперь официально – дед — Hart-baba. Люблю вас мои родные, храни вас всевышний", — говорится в публикации.

Дочь режиссера Назлы ныне проживает с супругом в Бельгии. Шесть дней назад ей исполнилось 28 лет. Свадьба пары состоялась в 2021 году в Турции, где присутствовал и звездный отец девушки.

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