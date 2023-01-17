Hart-baba – дідусь кримськотатарською: Ахтем Сейтаблаєв розповів про поповнення в сімействі (фото)

Новоспечений дідусь ніжно подякував за внучку дочку та її чоловіка

Український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв у свої 50 уперше став дідусем. Новину про народження онуки він повідомив у своїх соціальних мережах у вівторок, 17 січня. Про вагітність його старшої дочки Назли актор говорив близько місяця тому.

Радісній події Сейтаблаєв присвятив свіжий пост у Facebook, доповнивши його селфі. Кінорежисер написав теплі слова батькам малюка, а також подякував за народження дитини найвищим силам.

Так, актор розповів про поповнення в сімействі, а саме — народження внучки. Також Сейтаблаєв сказав, як його називатиме в майбутньому онука кримськотатарською мовою.

"Hart-baba – кримськотатарською дід. За милістю всевишнього це сталося, моя донька та її чоловік народили маленьку чарівну донечку, а мені онучку! Тепер офіційно – дід – Hart-baba. Люблю вас мої рідні, бережи вас всевишній", — говориться у публікації.

Дочка режисера Назли нині мешкає з чоловіком у Бельгії. Шість днів тому їй виповнилося 28 років. Весілля пари відбулося у 2021 році в Туреччині, де був присутній і зірковий батько дівчини.

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