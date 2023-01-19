Звезду сериала "Уэнсдей" обвиняют в домогательствах

Если все подтвердится, его появление во втором сезоне будет под вопросом

Звезду сериала "Уэнсдей" Перси Хайнса Уайта, который в жизни такой же загадочный, как и в сериале, обвинили в сексуальных домогательствах. Сразу несколько человек говорят о том, что ранее он даже насиловал девушек.

Как сообщает телеграм-канал SuperRu, противоправное поведение у Перси было еще в старшей школе. Он якобы домогался и насиловал девушек, посылал знакомым непрошеные дикпики и вообще вел себя не как следует. В подтверждение — фото, скриншоты переписок и воспоминания общих знакомых.

21-летний актер это заявление пока не комментирует. Но он уже закрыл комментарии на своей странице в соцсети.

Добавим, что Перси Хайнс Уайт — канадский актер, известный своими ролями в таких фильмах, как "Ночь в музее: Тайна гробницы" и "На краю зимы", а также съемками в сериалах "Сумеречная зона", "Между", "Люди Икс: Одаренные" и, конечно же, "Венздей", где он сыграл одного из главных героев — красавчика Ксавьера Торпа.

Раньше мы рассказывали, что покажут во втором сезоне "Венздей". Сценарист сериала раскрыл некоторые интересные подробности.