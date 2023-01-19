Зірку серіалу "Венздей" звинувачують у домаганнях

Якщо все підтвердиться, його поява у другому сезоні буде під питанням

Зірку серіалу "Венсдей" Персі Гайнса Вайта, який у житті такий же загадковий, як і в серіалі, звинуватили у сексуальних домаганнях. Відразу декілька людей говорять про те, що раніше він навіть ґвалтував дівчат.

Як повідомляє телеграм-канал SuperRu, протиправна поведінка у Персі була ще в старшій школі. Він начебто домагався і ґвалтував дівчат, надсилав знайомим непрохані дікпіки і взагалі поводився не як слід. На підтвердження — фото, скріншоти листувань і спогади спільних знайомих.

21-річний актор цю заяву поки що не коментує. Втім, він уже закрив коментарі на своїй сторінці у соцмережі.

Додамо, що Персі Хайнс Вайт — канадський актор, відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Ніч у музеї: Таємниця гробниці" та "На краю зими", а також зйомками у серіалах "Сутінкова зона", "Поміж", "Люди Ікс: Обдаровані" і, звісно ж, "Венздей", де він зіграв одного з головних героїв — красунчика Ксав'єра Торпа.

Раніше ми розповідали, що покажуть у другому сезоні "Венздей". Сценарист серіалу розкрив деякі цікаві подробиці.