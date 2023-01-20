Собор Иоанна Предтечи в 2023 году: что строго запрещено делать в этот праздник

Избегайте подарков от незнакомцев и не убивайте мышей

На следующий день после Крещения Господнего, 20 января в православном мире отмечается Собор Иоанна Предтечи (полное название праздника — Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна). Этот церковный праздник в 2023 году выпадает на пятницу.

Пророк Иоанн Предтечи — один из самых почитаемых среди православных. Именно Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, отсюда и получил имя Креститель.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника Собор Иоанна Предтечи 20 января, а также, что категорически запрещено делать в этот день.

Собор Иоанна Предтечи 20 января: главные традиции

20 января христиане восточного обряда обязательно посещают церковную службу. В народе утром, то, что оставалось после завтрака, отдавали скоту. Хозяйки занимались рукоделием. В этот праздник было принято ходить за водой к реке, которая уже была освященной. Верили, что такая вода помогает избавиться от болезней.

Что нельзя делать 20 января в Собор Иоанна Предтечи

Умываться. Считалось, что вода может смыть защиту от болезней.

Принимать подарки от мало знакомых людей.

Заниматься тяжелой физической работой.

Начинать прием пищи с первых блюд, иначе на протяжении всего года нельзя будет добиться ни одной цели.

Разговаривать с кем-то до завтрака, пока не выпит стакан крещенской воды.

Выяснять отношения, конфликтовать и ссориться.

Быть в унынии и плохом настроении, иначе круглый год будешь в слезах.

Убивать мышей, поскольку в праздник они пророчат скорое пополнение в семье.

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