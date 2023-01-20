Собор Іоанна Предтечі у 2023 році: що суворо заборонено робити у це свято

Уникайте подарунків від незнайомців і не вбивайте мишей

Наступного дня після Хрещення Господнього, 20 січня у православному світі відзначається Собор Іоанна Предтечі (повна назва свята — Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна). Це церковне свято у 2023 році випадає на п’ятницю.

Пророк Іоанн Предтечі — один із найшанованіших серед православних. Саме Іоанн хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан, звідси й отримав ім’я Хреститель.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята Собор Іоанна Предтечі 20 січня, а також, що категорично заборонено робити цього дня.

Собор Іоанна Предтечі 20 січня: головні традиції

20 січня християни східного обряду обов’язково відвідують церковну службу. У народі вранці те, що залишалося після сніданку, віддавали худобі. Господині займалися рукоділлям. У цей день було заведено ходити за водою до річки, яка вже була освяченою. Вірили, що така вода допомагає позбутися хвороб.

Що не можна робити 20 січня в Собор Іоанна Предтечі

Вмиватися. Вважалося, що вода може змити захист від хвороб.

Приймати подарунки від малознайомих людей.

Займатися тяжкою фізичною роботою.

Починати їжу з перших страв, інакше протягом усього року не можна буде досягти жодної мети.

Розмовляти з кимось до сніданку, доки не випита склянка водохресної води.

З’ясовувати стосунки, конфліктувати та сваритися.

Бути в зневірі та поганому настрої, інакше цілий рік будеш у сльозах.

Вбивати мишей, оскільки на свято вони пророкують майбутнє поповнення в сім’ї.

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