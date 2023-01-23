Укр

Народный праздник 23 января: что нельзя делать на Григория Летоуказателя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Народный праздник 23 января известен под названием Григорий Летоуказатель
Народный праздник 23 января известен под названием Григорий Летоуказатель. Фото pixabay.com

Этого дня ходили в баню и устраивали катания на санках

В этот понедельник, 23 января, согласно церковному календарю, православной церковью почитается память святителя Григория, епископа Нисского, которого в народе еще называют Григорием Летоуказателем. Святитель Григорий считается одним из Отцов церкви.

В народе 23 января встречали северный ветер и устраивали гуляния. Если снегу в этот день выпадало много, молодые девушки и парни катались на санках с горки. Считалось, что кто укатится дальше всех, тот будет самым счастливым. А еще ходили в баню, чтобы набраться сил на целый год вперед.

Григорий Летоуказатель 23 января: что нельзя делать в этот день

  • Ссориться и конфликтовать, иначе в семье разногласия затянутся надолго.
  • Влюбленным и женатым выяснять отношения — это приведет к скорейшему разрыву.
  • Примерять чужие обручальные кольца. Избегайте этого, чтобы не навлечь на себя несчастье и не испортить себе жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это связано с тем, что Рождество некоторые украинцы начали отмечать 25 декабря, а не 7 января, как было раньше.

Теги:
#Праздники #Запреты