Народный праздник 23 января: что нельзя делать на Григория Летоуказателя

Этого дня ходили в баню и устраивали катания на санках

В этот понедельник, 23 января, согласно церковному календарю, православной церковью почитается память святителя Григория, епископа Нисского, которого в народе еще называют Григорием Летоуказателем. Святитель Григорий считается одним из Отцов церкви.

В народе 23 января встречали северный ветер и устраивали гуляния. Если снегу в этот день выпадало много, молодые девушки и парни катались на санках с горки. Считалось, что кто укатится дальше всех, тот будет самым счастливым. А еще ходили в баню, чтобы набраться сил на целый год вперед.

Григорий Летоуказатель 23 января: что нельзя делать в этот день

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