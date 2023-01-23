Народне свято 23 січня: що не можна робити на Григорія Літовказівника

Цього дня ходили у лазню і влаштовували катання на санчатах

Цього понеділка, 23 січня, згідно з церковним календарем, православною церквою вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ніського, якого в народі ще називають Григорієм Літовказівником. Святитель Григорій вважається одним з Отців церкви.

У народі 23 січня зустрічали північний вітер і влаштовували гуляння. Якщо у цей день випадало багато снігу, молоді дівчата та хлопці каталися на санчатах із гірки. Вважалося, що хто покотиться далі за всіх, той буде найщасливішим. А ще ходили до лазні, щоб набратися сил на цілий рік уперед.

Григорій Літовказівник 23 січня: що не можна робити цього дня

Сваритися та конфліктувати, інакше у родині розбіжності затягнуться надовго.

Закоханим та одруженим з’ясовувати стосунки – це призведе до якнайшвидшого розриву.

Приміряти чужі обручки. Уникайте цього, щоб не накликати на себе нещастя і не зіпсувати собі життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано із тим, що Різдво деякі українці почали відзначати 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше.