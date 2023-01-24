Федосей-весняк 24 января: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

В народе Федосеев день считался семейным праздником

Согласно церковному календарю, во вторник, 24 января, православная церковь почитает преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского. В народе день называли Феодосий, Федосеев день или Федосей-весняк.

На Руси именно 24 января предсказывали сроки наступления весны. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло — к ранней весне.

Федосеев день в народе считался семейным праздником, поэтому его проводили с близкими людьми, ходили в гости. Главным блюдом на столе в этот праздник считался пирог с зеленью, которую готовили с осени.

Что нельзя делать в Федосеев день 24 января

Одалживают деньги, стричь ногти и обрезать волосы.

Спорить. Кто нарушит запрет, тот лишится спокойствия дома и на работе.

Менять место жительства, переходить на другую работу – на новой территории покоя не будет.

Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.

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