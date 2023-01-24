Федосей-весняк 24 січня: що в жодному разі не можна робити в це свято

У народі Федосєєв день вважався сімейним святом

Згідно з церковним календарем, у вівторок, 24 січня, православна церква вшановує преподобного Феодосія Великого і преподобного Антиохійського Феодосія. У народі день називали Феодосій, Федосєєв день або Федосей-весняк.

На Русі саме 24 січня пророкували терміни настання весни. Вважалося, що морози у цей день — до затяжних холодів, а тепло — до ранньої весни.

Федосєєв день у народі вважався сімейним святом, тому його проводили з близькими людьми, ходили у гості. Головною стравою на столі цього свята вважався пиріг із зеленню, яку готували з осені.

Що не можна робити у Федосєєв день 24 січня

Позичають гроші, стригти нігті та обрізати волосся.

Сперечатися. Хто порушить заборону, той лишиться спокою вдома і на роботі.

Міняти місце проживання, переходити на іншу роботу – на новій території спокою не буде.

Робити роботу, пов’язану з різальними та колючими предметами.

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