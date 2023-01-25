"Happy Birthday Mr. President": как украинские звезды поздравляют президента Зеленского (фото)

О его празднике помнят все!

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. В этом году у него юбилей – ему исполнилось 45 лет. Мы уже показывали, как с днем рождения его поздравила первая леди. Теперь расскажем, как главу государства поздавляют звезды украинского шоу-биза.

Теплые слова появились на страницах многих известных певцов, телеведущих и актеров. Среди них Оля Полякова, Леся Никитюк, Джамала, Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич и многие другие. "Телеграф" собрал все поздравления, адресованные Президенту Украины, в один материал.

Джамала

Сусана Джамаладинова, более известная для широкой публики как Джамала, разместила в своих инстаграм-сторис совместное фото с главой государства и подписала его: "С днем рождения, господин Президент! Хочется пожелать здоровья".

Леся Никитюк

В своем инстаграме телеведущая разместила целое сообщение с поздравлением: "Happy Birthday Mr. President 🇺🇦 Безграничное уважение и признательность! Вы крутой".

Оля Полякова

Певица решила не только поздравить Президента Украины, но и подчеркнуть, что он особый человек, ведь четко разграничивает актерские роли и реальную жизнь, где он несет ответственность за миллионы людей. На ее инстаграм-странице появилось следующее сообщение:

"У меня есть много личных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем — ни одной, потому что сегодня это разные люди. Тот, с которым у меня куча забавных фото — талантливый, искрометный, юморный, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир — человек, на плечи которого упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу — это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел! Но, когда понадобилось — он взял ее на себя, не колеблясь, смело и ответственно! И стал лидером самой смелой страны в мире! от него и его решений сегодня зависит многое, но вся страна объединилась и помогает — он с нами, а мы с ним!

Дорогой Владимир Александрович @zelenskiy_official , будьте обязательно здоровым, сильным, и дай вам Бог силы и воли сделать то, что сделает Вас и нас снова счастливыми и легкими! Вместе к победе!"

Андрей Бедняков

Популярный украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков также присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского с 45-летием. В своем Инстаграме он выложил особое фото с подписью: "На этом фото два человека, которых я уважаю. У одного из них сегодня День Рождения. Я специально выложил именно такое фото @zelenskiy_official. На этой фотографии человек, качества которого обращают на нас внимание мира. Эти качества помогают нашей стране убедить мир, что мы боремся со злом. Я очень хочу, чтобы на финиш мы пришли первыми. "Вот так лизнул" скажете вы. Это неправда( Happy Birthday Mr President".

TVORCHI

Известная украинская группа, участники "Евровидения-2023" выложили сторис, напоминающий, насколько весомым для Украины и всего мира является Владимир Зеленский.

Анатолий Анатолич

Не забыл о важной дате и еще один популярный шоумен. Правда, он свои пожелания изложил в своих инста-сторис: "С днем рождения поздравляю нашего президента! Желание, которое загадает Зеленский, мы знаем. Пусть оно скорее осуществляется! Пусть этот день принесет всем нам хорошие новости".

Илона Гвоздева

Известная украинская хореограф в своих инстаграм-сторис пишет: "Поздравляю Вас, господин Президент Владимир Зеленский! Верим Вам. Желаем здоровья, сил и сил! мы с Вами!"

Александр Педан

Шоумен и телеведущий Александр Педан также запустил приветствие в своих сторис на официальной странице в Инстаграм. Экс-коллега Зеленского по съемочной площадке пишет: "У каждой страны есть президент. Но только у Украины есть Зеленский. Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, вместе — к победе!".

Григорий Решетник

Телеведущий был очень лаконичен. На его странице в инстаграме появилась сторис со следующим содержанием: "Победы Вам и нам вместе с Вами!" и фото Владимира Зеленского вместе с супругой.

Наталья Денисенко

Украинская актриса и телеведущая тоже поздравила Президента Зеленского. В ее инстаграме опубликована сторис с очень милым содержанием: "Сегодня день рождения у самого лучшего президента на свете. Желаю многая лета!!! Крепкого здоровья!!! Победы!!!"

Ранее мы рассказывали 10 интересных фактов о Владимире Зеленском, которому сегодня 45. А еще показывали, как Зеленский менялся от юноши с серьгой в ухе к президенту воюющей страны.