"Happy Birthday Mr. President": як українські зірки вітають президента Зеленського (фото)

Про його свято пам'ятають усі!

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський святкує день народження. Цьогоріч у нього ювілей — йому виповнилося 45 років. Ми вже показували, як із днем народження його привітала перша леді. Тепер же розповімо, як його вітають зірки українського шоу-бізу.

Теплі слова сьогодні з’явилися на сторінках багатьох відомих співаків, телеведучих та акторів. Серед них — Оля Полякова, Леся Нікітюк, Джамала, Андрій Бєдняков, Анатолій Анатоліч та багато інших. "Телеграф" зібрав усі привітання, адресовані Президенту України, в один матеріал.

Джамала

Сусана Джамаладінова, більш відома для широкої публіки як Джамала, розмістила у своїх інстаграм-сторіз спільне фото з очільником держави і підписала його: "З днем народження, пане Президент! Хочеться побажати здоров'я".

Леся Нікітюк

У своєму Інстаграмі телеведуча розмістила цілий допис із привітанням: "Happy Birthday Mr. President 🇺🇦 Безмежна повага і вдячність! Ви крутий".

Оля Полякова

Співачка вирішила не тільки привітати Президента України, а й наголосити, що він — особлива людина, адже чітко розмежовує акторські ролі та реальне життя, де він несе відповідальність за мільйони людей. На її інстаграм-сторінці з'явився такий допис:

"У мене є багато особистих фото з Володимиром, але з Володимиром Олександровичем — жодної, тому що сьогодні це різні люди. Той, з яким в мене купа кумедних фото — талановитий, іскрометний, гуморний, легкий і щасливий! Сьогоднішній Володимир — людина, на плечі якої впала відповідальність за всю країну, за людей, за боротьбу — це дуже нелегка ноша, і навряд чи він її хотів! Але коли знадобилося — він взяв її на себе не вагаючись сміливо і відповідально! І став лідером найсміливішої країни у світі! Від нього і його рішень сьогодні залежить багато, але вся країна об‘єдналася і допомагає — він з нами, а ми з ним!

Дорогий Володимире Олександровичу @zelenskiy_official, будьте обов'язково здоровим, сильним, і дай вам Боже сили й волі зробити те, що зробить Вас і нас знов щасливими та легкими! Разом до перемоги!"

Андрій Бєдняков

Популярний український актор і телеведучий Андрій Бєдняков також приєднався до привітань Володимира Зеленського з 45-річчям. У своєму Інстаграмі він виклав особливе фото із підписом: "На цьому фото дві людини, яких я поважаю. У однієї із них сьогодні День Народження. Я спеціально виклав саме таке фото @zelenskiy_official. На цій фотографії людина, якості якої звертають на нас увагу світу. Ці якості допомагають нашій країні переконати світ,що ми боремося зі злом. Я дуже хочу, щоб на фініш ми прийшли першими. "Оце так лизнув" скажете ви. Це неправда. самі подивіться, я навіть в кварталі досі не знімаюся( Happy Birthday Mr President".

TVORCHI

Відомий український гурт, учасники "Євробачення-2023" виклали сторіз, якою нагадують, наскільки вагомим для України та всього світу є Володимир Зеленський.

Анатолій Анатоліч

Не забув про важливу дату й ще один популярний шоумен. Щоправда, він свої побажання виклав у своїх інста-сторіз: "З днем народження вітаю нашого президента! Бажання, яке загадає Зеленський, ми знаємо. Хай воно скоріше здійснюється! Хай цей день принесе всім нам гарні новини".

Ілона Гвоздьова

Відома українська хореограф у своїх інстаграм-сторіз пише: "Вітаю Вас, пане Президент Володимир Зеленський! Віримо Вам. Бажаємо здоров'я, сил та наснаги! ми з Вами!"

Олександр Педан

Шоумен і телеведучий Олександр Педан також запустив привітання у своїх сторіз на офіційній сторінці в Інстаграмі. Екс-колега Зеленського по знімальному майданчику пише: "Кожна країна має президента. Але тільки Україна має Зеленського. Вітаємо Володимира Олександровича з днем народження, разом — до перемоги!".

Григорій Решетнік

Телеведучий був дуже лаконічним. На його сторінці в інстаграм з'явилася сторіз із таким змістом: "Перемоги Вам і нам разом з Вами!" і фото Володимира Зеленського разом з дружиною.

Наталія Денисенко

Українська акторка і телеведуча теж привітала Президента Зеленського. В її інстаграмі опублікована сторіз з дуже милим змістом: "Сьогодні день народження у найкращого президента на світі. Бажаю многая літа! Міцного здоров’я!!! Перемоги!!!"

Раніше ми розповідали 10 цікавих фактів про Володимира Зеленського, якому сьогодні 45. А ще — показували, як Зеленський змінювався від юнака із сережкою у вусі до президента воюючої країни.