Рецепт универсальной подливы, которая подходит к картофелю, гречке, макаронам и другим гарнирам

Готовится быстро и очень просто, для этого соуса не нужно ничего особенного

Подобрать правильный соус к гарниру бывает достаточно непросто, ведь некоторые ингредиенты хорошо смешиваются с одними блюдами и будут совсем неуместными в других. По калорийности подливы тоже бывают разными и если вам нужно что-то максимально простое, что не навредит фигуре, рекомендуем попробовать специальный соус к макаронам, от которого не толстеют.

А если же вы хотите научиться готовить подливку, подходящую к абсолютно любому гарниру, записывайте этот рецепт. Эта сливочно-грибная поливка подойдёт и к макаронам, и к гречке, и к картофелю, и к другим блюдам. А еще она быстро готовится, пишет sensatsiya.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Жирная сметана или сливки – 200 г

Сливочное масло – 50 г

Пшеничная мука – 1-2 ст.л.

Вода – 1 стакан

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сначала нужно вымыть шампиньоны, мелко их порезать и обжарить в сливочном масле на сковороде. Когда грибы отдадут всю воду, их достают и выкладывают на тарелку. Тем временем в сковороду добавляют мелко нарезанный лук. Его нужно жарить на среднем огне до появления золотистого цвета, а потом тоже выложить в отдельную тарелку.

Далее на сковороду с маслом добавляют сметану или сливки. В них вносят пшеничную муку, соль, молотый перец, а также специи. Все хорошо перемешивают, чтобы не было комочков.

Через несколько минут добавляют и все остальные ингредиенты (грибы, лук и воду) и тушат около 20 мин. Если подливка получается слишком густой, можно добавить еще немного воды.

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