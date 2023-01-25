Рецепт універсальної підливи, яка пасує до картоплі, гречки, макаронів та інших гарнірів

Готується швидко і дуже просто, для цього соусу не потрібно нічого особливого

Підібрати правильний соус до гарніру буває досить непросто, адже деякі інгредієнти добре поєднуються з одними стравами і будуть зовсім недоречними в інших. За калорійністю підливи теж бувають різними і якщо вам потрібно щось максимально просте, що не нашкодить фігурі, рекомендуємо спробувати спеціальний соус до макаронів, від якого не товстіють.

А якщо ж ви хочете навчитися готувати підливу, яка пасуватиме до абсолютно будь-якого гарніру, записуйте цей рецепт. Ця вершково-грибна поливка смакуватиме і з макаронами, і з гречкою, і з картоплею, і з іншими стравами. А ще вона швидко готується, запевняє sensatsiya.

Інгредієнти:

Печериці – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Жирна сметана або вершки – 200 г

Вершкове масло – 50 г

Пшеничне борошно – 1-2 ст.л.

Вода – 1 стакан

Сіль, перець, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Спершу треба вимити печериці, дрібно їх порізати та обсмажити у вершковому маслі на сковороді. Коли гриби віддадуть всю воду, їх дістають і викладають на тарілку. Тим часом у сковороду викладають дрібно нарізану цибулю. Її треба смажити на середньому вогні до появи золотистого кольору, а тоді — теж викласти в окрему тарілку.

Далі на сковорідку з олією додають сметану або вершки. В них вносять пшеничне борошно, сіль, мелений перець, а також спеції. Усе добре перемішують, щоб не було грудочок.

За кілька хвилин додають і всі інші інгредієнти (гриби, цибулю та воду) й тушкують близько 20 хв. Якщо підлива виходить занадто густою, можна додати ще трохи води.

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