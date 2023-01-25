Без м’яса та яєць: найпростіший рецепт котлет з картоплі та рису

Овочеві котлети — це чудова страва, яка урізноманітнить ваше меню.

У зв'язку з обстрілами росією по критично важливій інфраструктурі нашої країни, у багатьох українців і вдень, і вечорами немає світла. Щоб приготувати щось швидко, доводиться викручуватися. Насолодитися можна і смачною ситною стравою з інгредієнтів, які є доступними. Наприклад, можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями.

Але на цьому варіанти не закінчуються. "Телеграф" пропонує вам спробувати приготувати смачні котлети з картоплі та рису, для приготування яких не потрібно використовувати м'ясо та яйця.

Котлети з картоплі та рису: рецепт

Інгредієнти:

Картопля — 360-380 г (або 250г відвареного)

Рис круглий — 70г (або 250г відвареного)

Морква — 200г

Цибуля ріпчаста — 100г

Сіль на смак

Перець чорний мелений — на смак

Сухарі панірувальні — 3-4 ст.л. (40-50 г)

Олія рослинна (для смаження) -2-3 ст. ложки (40 мл)

Спосіб приготування:

Зваріть рис. Після приготування дайте йому постояти ще приблизно 15-20 хвилин під кришкою (для того, щоб він став щільнішим). А з картоплі зробіть пюре. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на крупній тертці. У сковороді розігрійте 1-2 ст. ложки рослинної олії та викладіть цибулю з морквою. Періодично помішуючи, обсмажте овочі на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин, до м’якості та легкого золотистого відтінку. У глибокій мисці з’єднайте рис і картопляне пюре. Додайте обсмажену моркву та цибулю. Посоліть і поперчіть. Перемішайте до однорідності. Панірувальні сухарі висипте в плоску тарілку.

Візьміть приблизно 1/5 частину картопляно-рисової маси, скачайте її в кульку і злегка сплюсніть, формуючи котлету. Обваліть котлету в панірувальних сухарях з усіх боків. Так само сформуйте і інші котлети. Сковороду змастіть олією і розігрійте на середньому вогні. Олії не повинно бути багато. Викладіть котлети на сковороду. Обсмажуйте на середньому вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки.

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