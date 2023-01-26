Назван самый красивый актер современности

Британский актер обогнал таких красавцев как Крис Хемсворт и Майкл Б. Джордан

Известный актер театра и кино, звезда сериала "Бриджертоны" от Netflix, герцог Гастингс — 34-летний Реге-Жан Пейдж был признан наукой самым красивым мужчиной в мире. Его лицо согласно греческому золотому сечению красоты Фи, которое измеряет физическое совершенство, оказалось точным на 93,65%.

О новом "статусе" Реге-Жана Пейджа рассказал руководитель Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва, пишет Metro. Врач проанализировал лицо британского актера с помощью древних научных исследований и определил, что пропорции лица звезды очень близки к совершенству.

"Реге победил благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. У него был самый высокий балл… Его расстояние между глазами и расположение глаз также были высокими. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, была за ширину и длину носа" — отметил Де Сильва.

Стоит отметить, что далее в списке самых красивых мужчин Крис Хемсворт из "Тора" с 93,53%, Майкл Б.Джордан из "Черной пантеры" с 93,46% и на четвертом месте певец и сердцеед Гарри Стайлс с 92,30%.

"Телеграф" предлагает вам немного ближе познакомится с самым красивым мужчиной в мире с практически идеальным лицом. Мы собрали подборку самых красивых и сексуальных фото звезды "Бриджертонов", актера Реге-Жана Пейджа из его Инстаграма.

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