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Названий найкрасивіший актор сучасності

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж Новина оновлена 26 січня 2023, 12:05
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж. Фото instagram.com/regejean/

Британський актор обігнав таких красенів як Кріс Хемсворт та Майкл Б. Джордан

Відомий актор театру та кіно, зірка серіалу "Бріджертони" від Netflix, герцог Гастінгс — 34-річний Реге-Жан Пейдж був визнаний наукою найкрасивішим чоловіком у світі. Його обличчя згідно з грецьким золотим перерізом краси Фі, який вимірює фізичну досконалість, виявилося точним на 93,65%.

Про новий "статус" Реге-Жана Пейджа розповів керівник Центру косметичної та пластичної хірургії у Лондоні доктор Джуліан Де Сільва, пише Metro. Лікар проаналізував обличчя британського актора за допомогою давніх наукових досліджень та визначив, що пропорції обличчя зірки дуже близькі до досконалості.

"Реге переміг завдяки своєму класично красивому обличчю і чудовим карим очам. Він мав найвищий бал… Його відстань між очима і розташування очей також були високими. Його губи ідеальної форми також отримали високу оцінку, і єдина оцінка, яка була трохи нижчою, була за ширину та довжину носа" — зазначив Де Сільва.

Реге-Жан Пейдж

Варто зазначити, що далі в списку найкрасивіших чоловіків Кріс Хемсворт із "Тора" з 93,53%, Майкл Б.Джордан із "Чорної пантери" з 93,46% і на четвертому місці співак і серцеїд Гаррі Стайлс з 92,30%.

Кріс Хемсворт, Майкл Б.Джордан та Гаррі Стайлз

"Телеграф" пропонує вам трохи ближче познайомиться із найкрасивішим чоловіком у світі з практично ідеальним обличчям. Ми зібрали добірку найкрасивіших і найсексуальніших фото зірки "Бріджертонів", актора Реге-Жана Пейджа з його Інстаграма.

Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж
Британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж

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#Чоловіки #Актор