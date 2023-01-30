Народный праздник 30 января: что запрещено делать в этот день

В этот день запрещалось думать о плохом, лениться и есть бобовые

Этот понедельник, согласно церковному календарю, — день памяти преподобного Антония Великого, Дымского. В народе праздник получил название Антон Перезимник.

В этот день крестьяне ждали недостатка корма для скота, подсчитывали, хватит ли его до весеннего Юрьева дня 23 апреля. Молились 30 января Антонию Дымскому безопасности домашних животных.

Также день Антона Перезимника называли днем Антонины Половины ("Антонина — зима половина"). Именно 30 января приходил тот переломный момент, когда половина зимы остается позади, а впереди уже светит весна. Однако в феврале еще ожидали сильных морозов.

Что нельзя делать на Антона Перезимника 30 января

Сильно напрягаться: поднимать тяжести и изнурительно тренироваться.

Прокрастинировать и лениться, ибо удача может отвернуться.

Готовить и употреблять в пищу бобовые, так как в этот день можно заработать проблемы с ЖКТ.

Женщинам вязать и прясть.

Касаться острых предметов.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.