Народне свято 30 січня: що заборонено робити цього дня

Цього дня заборонялося думати про погане, лінуватися та їсти бобові

Цей понеділок, згідно з церковним календарем, — день пам’яті преподобного Антонія Великого, Димського. У народі свято отримало назву Антон Перезимник.

Цього дня селяни чекали на брак корму для худоби, підраховували, чи вистачить його до весняного Юр’єва дня 23 квітня. Молилися 30 січня Антонію Димському про безпеку свійських тварин.

Також день Антона Перезимника називали днем Антоніни Половини ("Антоніна — зима половина"). Саме 30 січня наставав той переломний момент, коли половина зими залишається позаду, а попереду вже світить весна. Однак у лютому ще чекали сильних морозів.

Що не можна робити на Антона Перезимника 30 січня

Сильно напружуватися: піднімати тяжкості та виснажливо тренуватися.

Прокрастинувати і лінуватися, бо удача може відвернутися.

Готувати та вживати в їжу бобові, бо у цей день можна заробити проблеми із ШКТ.

Жінкам в’язати та прясти.

Торкатись гострих предметів.

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.